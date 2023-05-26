Başkan Erdoğan petrol ve doğalgazda yeni müjdeler yakın diyerek Ordu-Rize'yi işaret etti! Dikkat çeken Berat Albayrak detayı
Başkan Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, petrol ve doğalgazda yeni müjdelerin yakın olduğunu söyledi. "Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik" diyen Başkan Erdoğan, "Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Heyecan yaratan bu müjdenin ardından Takvim.com.tr sizler için Başkan Erdoğan liderliğinde adım adım gerçekleştirilen enerjide bağımsızlık serüvenini derledi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, ATV –A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar da veren Erdoğan'ın açıklamaları şu ifadeleri kullandı:
YENİ MÜJDELER YAKIN
Yeni müjdeler yakın. 21 yıldır Türkiye'de bunların iktidar gibi bir şeyi olmadı. Bunlar daha çok bekleyecek.
BERAT BEY'İN DÖNEMİNDE SONDAJ GEMİLERİNDEN ALIM YAPTIK
Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var.
ARAMALAR ORTA VE DOĞU KARADENİZ'E KAYDI
Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam. Şehit Aybüke Yalçın'da en büyük keşfimizi yaptık. Günlük 100 bin varil üreteceğiz. Şu an 20 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar yüzünden bu çalışmalar yapılamıyordu.
"ORDU VE RİZE AÇIKLARINDA KEŞİF SONDAJI YAPILACAK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Dönmez, "Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var. 2023 bitmeden hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında keşif amaçlı sondaj yapılacak. Ordu'da beklentimiz doğal gaz, Rize'de petrol." şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ulusumuz gittiğimiz her yerde olağanüstü teveccüh gösteriyor. Bizde bugüne kadar büyük keşifler olmamıştı. Hem doğalgaz hem de petroldeki keşifler umudumuzu yeniledi. Doğalgazda arama çalışmalarımız devam ediyor. İkinci fazın hazırlıklarına başladık. 3. fazla ilgili planlarımızı yapıyoruz. 25-30 yıl en az Karadeniz'de üretim planlıyoruz. Dünyada büyük rezervlerde de böyle yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Orta Karadeniz'de ve doğu Karadeniz açıklarında planlamalarımız var. Doğu Karadeniz'de daha çok petrol emareleri var.