Başkan Erdoğan petrol ve doğalgazda yeni müjdeler yakın diyerek Ordu-Rize'yi işaret etti! Dikkat çeken Berat Albayrak detayı

ARAMALAR ORTA VE DOĞU KARADENİZ'E KAYDI

Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam. Şehit Aybüke Yalçın'da en büyük keşfimizi yaptık. Günlük 100 bin varil üreteceğiz. Şu an 20 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar yüzünden bu çalışmalar yapılamıyordu.