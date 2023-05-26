18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...
Öğrencilere bayram harçlığı konusu, son günlerde dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatler, gençler arasında heyecan yaratmış durumda. Beyannamede geçen "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadesi, öğrencilere bayram ikramiyesi beklentilerini artırdı. Peki, öğrencilere 1000 TL kurban bayramı ikramiyesi yatacak mı? İşte detaylar...
26.05.2023 20:28 - Son Güncelleme: 26.05.2023 20:28
Kurban Bayramı yaklaşırken öğrencilere bayram harçlığı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği yeniden gündeme geldi. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçığı verilecek mi? İşte detaylar...