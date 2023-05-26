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Haberler Ekonomi 18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

Öğrencilere bayram harçlığı konusu, son günlerde dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatler, gençler arasında heyecan yaratmış durumda. Beyannamede geçen "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadesi, öğrencilere bayram ikramiyesi beklentilerini artırdı. Peki, öğrencilere 1000 TL kurban bayramı ikramiyesi yatacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.05.2023 20:28 - Son Güncelleme: 26.05.2023 20:28
18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

Kurban Bayramı yaklaşırken öğrencilere bayram harçlığı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği yeniden gündeme geldi. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçığı verilecek mi? İşte detaylar...

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18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere bayram öncesinde ödemeler yapılıyor.

18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor.

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