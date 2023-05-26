18 yaş üstü öğrencilere Kurban Bayramı harçlığı! 1.000 TL hesaplara yatıyor! TC Kimlik son hanesi 2,4,6,8 olanlar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?



Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.