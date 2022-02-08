TOKİ'den sıfır 129 daire ve 145 iş yeri satışı: 20 bin lirası olan günde 1 paket sigara fiyatına 2+1 ev sahibi olacak! 62 ilde dev kampanya

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Kampanyalardan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gerekli detayları merak ediyor. Son olarak TOKİ tarafından 62 ilde 129 konut ve 145 iş yeri kampanyası duyuruldu. Alıcılar konutlara yüzde 25, yüzde 50 peşinat, 120 ay vade ile iş yerlerine ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat 120 ay vade ile sahip olabilecek. Aynı zamanda konut satışları orta gelir grubu, emekli, asgari ücretlilere makul bir şekilde yapılacak. İşte TOKİ Şubat 2022 kampanyalarına dair tüm detaylar ve açık satış listesi...