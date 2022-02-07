Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı! İstanbul - İzmir Otoyolu 54 bin kişiye iş fırsatı oldu
İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate kadar düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu, geçtiği illerin ekonomisine de olumlu katkı sağladı. Yeni yatırımların önünü açan proje 54 bin kişiye istihdam fırsatı yaratırken, ekonomiye de 8,5 milyar TL'lik katkı sağladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ile İzmir arasındaki kara yolu ulaşımını 3,5 saate indiren ve binlerce kişinin istihdamını sağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, geçtiği illerin ekonomisine de olumlu katkı sağladığını ve yeni yatırımların önünü açtığını bildirdi.
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nin 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını ifade etti.
Otoyolda ayrıca 2 bin 907 metrelik Osmangazi Köprüsü'nün bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, ikisi çelikten yapılan toplam 21 bin 571 metrelik 38 viyadük, 6 bin 445 metrelik 3 tünel, 179 köprü, 715 hidrolik kutu menfez, 291 alt geçit kutu menfez, 22 kavşak, 18 servis alanı, 4 bakım işletme merkezi, ana kontrol merkezi ve 21 gişe alanı olduğunu aktardı.
Karaismailoğlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir gibi nüfusu yoğun iller ile Türkiye'nin dünyaya açılan önemli ihracat kapısı niteliğindeki bölge genelini ilgilendiren projenin yerel kalkınmaya da yarar sağlandığına dikkati çekerek, otoyolun bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırdığını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.
"OTOYOL GÜZERGAHINDA 8 YENİ OSB KONUMLANDIRILDI"
İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahı boyunca bulunan dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personelin istihdam edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, otoyolla şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdiğini bildirdi.