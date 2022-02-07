Kilosu 25 TL! İtalyanlar 'kamkat'a talip oldu
Turunçgiller familyasının en küçüğü olan süs bitkisi olarak da mekanları süsleyen kabuğu ile tüketildiği için tam bir vitamin deposu olan 'kamkat'ın yeni geliştirilen iki çeşidi tescile gönderildi, İtalyanlar şimdiden talepte bulundu. Yetişmiş bir ağacın 20 kilograma kadar ürün verdiği, iç piyasada kilogram fiyatının ise 20-25 TL arasında satılarak ekonomik olarak da ciddi kazanç sağladığı belirtildi
Turunçgiller familyasının en küçüğü olan süs bitkisi olarak da mekanları süsleyen kabuğu ile tüketildiği için tam bir vitamin deposu olan 'kamkat'ın yeni geliştirilen iki çeşidi tescile gönderildi, İtalyanlar şimdiden talepte bulundu.
Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 2012 yılında "Kamkatın (Fortunellamargarita) Mutasyon Islahı Yoluyla Geliştirilmesi'' projesi hazırlandı.
3 özelliği geliştirilen 2 çeşit aday için ise Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurularak onay süreci başlatıldı. Öte yandan yetişmiş bir ağacın 20 kilograma kadar ürün verdiği, iç piyasada kilogram fiyatının ise 20-25 TL arasında satılarak ekonomik olarak da ciddi kazanç sağladığı belirtildi.