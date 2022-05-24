A-101'de ucuzluk kampanyası! 8 TL bakiye de hediye! 4,5 litre Ayçiçek yağı ve 8'li tuvalet kağıdında çılgın indirim! Aktüel kataloğu fiyat tablosu...
A101'de Mayıs sonuna doğru indirimin dozu arttı. Yep yeni bir kampanya başlatan zincir marketleri özellikle Ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdına önem verdi. Vatandaşlar marketlerin indirim kataloğunu yakından takip ediyor. Hal böyle olunca da zincir marketler indirim kampanyalarını sık sık güncelliyor. Bu hafta A101'de hangi ürünlerin ucuza satıldığı merak ediliyordu. Güncel A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Kuşadası tam yağlı klasik inek peyniri 500 g 42,90 yerine 28,95'e satılıyor. A101+ Plus'ta da bu hafta süprizler vatandaşları bekliyor. İşte kataloğun tamamı...
Ayçiçek yağında indirim bekleyenlere müjde! A-101 zincir marketlerinde bu hafta 4,5 litrelik Yudum sıvı yağ 176 TL'den düştü. Yanı sıra 1 kiloluk Çaykur siyah çay da 57 TL'den %31'lik indirimle 39,95'e indi. İndirim beklenen bir diğer ürün olan tuvalet kağıdı da 8'li halde 24 TL'ye satılmaya başlandı. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz binlerce kişi incelemeye başladı. Bu hafta ucuzluk kampanyası başladı. 8 TL bakiye de hediye! Bizler de güncel indirim kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte tüm liste...
Hediye bakiye nedir?
A101 Plus'ta Bu Hafta Kampanyası kapsamında belirlenen ürünlerden, belli miktarda bakiye kazanabileceğin kampanyalardır. Kampanya kapsamındaki ürünlerden satın aldığında, uygulamamızda gösterilen miktarda A101 Plus Bakiye'si hesabına yüklenir. Bakiye kazanabileceğin ürünleri A101 Plus mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsin.