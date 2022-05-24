A-101'de ucuzluk kampanyası! 8 TL bakiye de hediye! 4,5 litre Ayçiçek yağı ve 8'li tuvalet kağıdında çılgın indirim! Aktüel kataloğu fiyat tablosu...

Ayçiçek yağında indirim bekleyenlere müjde! A-101 zincir marketlerinde bu hafta 4,5 litrelik Yudum sıvı yağ 176 TL'den düştü. Yanı sıra 1 kiloluk Çaykur siyah çay da 57 TL'den %31'lik indirimle 39,95'e indi. İndirim beklenen bir diğer ürün olan tuvalet kağıdı da 8'li halde 24 TL'ye satılmaya başlandı. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz binlerce kişi incelemeye başladı. Bu hafta ucuzluk kampanyası başladı. 8 TL bakiye de hediye! Bizler de güncel indirim kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte tüm liste...