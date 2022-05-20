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Haberler Ekonomi TOKİ'den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı! Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi!

TOKİ'den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı! Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi!

Geçtiğimiz yılın eylül ayında yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden ve Merkez Bankası'nın piyasa müdahaleleri ile kontrol altına alınmaya çalışılan dolar kuru, kasım ayına gelindiğinde yukarı yönlü hareketlerine hız katmış ve sonuç olarak aralık ayının ikinci haftasında kendi rekoru olan 18 TL seviyesine kadar yükselmişti. Dolar kurunun bu denli hızlı yükselmesi karşısında hareketlenen euro kuru ve altın piyasası da kendi tarihi seviyelerini görmüştü.

takvim.com.tr
20.05.2022 09:03 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:04
Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ’den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden direkt olarak etkilenen sektörlerden birisi olan emlak sektörü hem ikinci el hem de sıfır konutların fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren TOKİ, dün itibari ile açık arttırma kapsamında uygun fiyatlı konut satışına başladığını duyurdu. İşte TOKİ'nin açık arttırma ile konut satışı hizmetine ilişkin ayrıntılar

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Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ’den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!

Kurlarda ve altın piyasasında gözlenen bu olumsuz hareketler, gündelik hayat akışı içerisinde hizmet sunan her sektörün hizmet başlıklarına ve hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zamlar yansıtmasına sebep oldu.

Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ’den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!

En çok hissedilen zamlar ise emlak sektöründe oldu. Konutların kısa bir süre içerisinde nerede ise 3 katı fiyattan satışa sunulması, yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak için planlar yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ’den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!

Vatandaşların başlarını sokacakları evin kendilerine ait olmasını istemelerinin en doğal isteklerden birisi olduğunu savunan kamu kurumu TOKİ, uygun fiyatlı konut satışı hizmetine bu dönem de devam etme kararı aldı.

Biriktirdiğiniz 30.000 nakit paranız varsa büyük müjde şimdi geldi! TOKİ’den onlarca ilde hemen teslim ucuz konut fırsatı!

Son olarak dün itibari ile başlatmış olduğu açık arttırmayı duyuran TOKİ, açık arttırmanın bugün de süreceğini bildirdi.

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