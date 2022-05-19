Memur-Sen'den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge için çıkacak kararda. Hükümet ek gösterge için Temmuz ayını gösterirken Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), tüm memurların ek gösterge artışından yararlanmasını, emeklilik aylıklarında artış sağlayacak yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep etti. Peki kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri? İşte detaylar...
19.05.2022 11:17 - Son Güncelleme: 19.05.2022 11:17
Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor.
Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu talepler de netleşti.
Memur-Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi.