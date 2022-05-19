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Haberler Ekonomi Memur-Sen'den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Memur-Sen'den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge için çıkacak kararda. Hükümet ek gösterge için Temmuz ayını gösterirken Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), tüm memurların ek gösterge artışından yararlanmasını, emeklilik aylıklarında artış sağlayacak yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep etti. Peki kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri? İşte detaylar...

19.05.2022 11:17 - Son Güncelleme: 19.05.2022 11:17
Memur-Sen’den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor.

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Memur-Sen’den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu talepler de netleşti.

Memur-Sen’den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Konfederasyon ilk olarak ek göstergesi olmayanlara gösterge verilmesini ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi.

Memur-Sen’den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Memur-Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi.

Memur-Sen’den flaş 3600 ek gösterge talebi! Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge alacak meslekler hangileri?

Konfederasyon, mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak bu kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor.

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