Staj sigortası emeklilik için başlangıç sayılacak mı? Staj girişi emekliliği etkiliyor mu? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor, erken emekliliğin yolu...

Hatta stajyerlerin ücretlerinin önemli bir kısmını da devlet karşılıyor. Geçmiş yıllarda lise ve üniversitede okurken staj yapan sigortalılar şimdi emeklilik tarihlerini hesaplamaya başladı.Ancak staj sırasında yapılan sigorta kısa vadeli sigorta kollarından olduğu için yani iş kazası ve meslek hastalığı için yapıldığı için emeklilik hesabında kullanılmıyor.