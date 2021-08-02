TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı! Vatandaş akın etti!

TOKİ kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak bulunduğu vakit yeni konutlar inşa edilmesi dikkatleri çekiyor. Binlerce vatandaşı çok yakınan ilgilendiren açıklamalar ile birlikte resmen kiradan daha az ücret öder gibi insanların ev sahibi olabilmelerine destekler sunuluyor. Bir yandan yapımları tamamlanan konutlar satışa çıkarılırken bir yandan da yeni konutlar yapılmaya devam ediyor.