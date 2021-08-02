TOKİ’den müjde: 810 TL taksit ödemesi ile dar gelirli olanlar için kiradan daha ucuz ev sahibi olma fırsatı! Vatandaş akın etti!
TOKİ kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak bulunduğu vakit yeni konutlar inşa edilmesi dikkatleri çekiyor. Binlerce vatandaşı çok ilgilendiren açıklamalar ile birlikte resmen kiradan daha az ücret öder gibi insanların ev sahibi olabilmelerine destekler sunuluyor. Bir yandan yapımları tamamlanan konutlar satışa çıkarılırken bir yandan da yeni konutlar yapılmaya devam ediyor. Toki orta ve dar gelirli olan kişilerin ev sahibi olmaları için konutlar inşa eden bir kurumdur. Bu kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verir. Her yıl yaptığı yüzlerce konutla ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirir. Bunun için kişiler konutlara başvuru yaparlar ve yapılan kurayla başvuru yapan kişiler arasında ev sahibi olacak kişiler seçilir.
02.08.2021 09:01
- Son Güncelleme: 02.08.2021 09:01
TOKİ kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak bulunduğu vakit yeni konutlar inşa edilmesi dikkatleri çekiyor. Binlerce vatandaşı çok yakınan ilgilendiren açıklamalar ile birlikte resmen kiradan daha az ücret öder gibi insanların ev sahibi olabilmelerine destekler sunuluyor. Bir yandan yapımları tamamlanan konutlar satışa çıkarılırken bir yandan da yeni konutlar yapılmaya devam ediyor.
Tuzla amacıyla de Aydınlı mahallesi sınırlarında 507 konutun 13 Ağustos tarihine kadar ihale yöntemine çıkacak bulunduğu açıklandı. Başvurular Kırşehir merkez sınırları içersinde 30 Eylül tarihine kadar Aralıksız devam edecek ve 165 bin TL den başlayan fiyatlar 810 TL taksit ödemeleri ile sunulacak.