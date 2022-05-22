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Birçok kişinin haberi yok, SGK'ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 24 aylık maaş almanız mümkün! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bazı haklar, ödemeler oluyor ve şartları taşıyan kişiler yararlanabiliyor. Birçok kişi haberdar olmadığı için hakkı olduğu halde başvuruda bulunmuyor ve 5 yıl içerisinde müracaat etmeyenler 24 aylık maaş alma şansını kaybediyor. Ölüm aylığı alan kız çocuğu evlendiğinde, aylığı kesilse de ölüm aylığının 24 aylık tutarında evlenme ödeneğini alabiliyor. SGK'ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz, işte ayrıntılar!

22.05.2022 10:41 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:41
24 aylık maaş almanız mümkün! Birçok kişinin haberi yok, SGK’ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan pek çok vatandaşa önemli haklar tanıyor. Ekonomik olarak da destekler sağlanıyor ve bunun için istenilen şartların tamamlanması gerekiyor. 24 aylık maaş almanız mümkün, birçok kişinin haberi yok. SGK'ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz ve 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. 24 aylık maaştan yararlanabilmek için şartların neler olduğunu haberinizden öğrenebilirsiniz.

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24 aylık maaş almanız mümkün! Birçok kişinin haberi yok, SGK’ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Sosyal güvenlik sisteminde ölüm koruma altına alınmış bir risktir. Ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanırken buna ilave olarak cenaze ödeneği veriliyor ve ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi durumunda halk arasında çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği ödeniyor.

24 aylık maaş almanız mümkün! Birçok kişinin haberi yok, SGK’ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Evlenme ödeneği SGK tarafından kız çocuğunun talepte bulunması şartıyla ödenir.

24 aylık maaş almanız mümkün! Birçok kişinin haberi yok, SGK’ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Bir defaya mahsus olarak ödenen evlenme ödeneğinin tutarı da ölen kişinin sigortalılık durumuna göre değişir. Evlenme ödeneğinde 2008 Ekim ayı öncesi ve sonrası farklılık var.

24 aylık maaş almanız mümkün! Birçok kişinin haberi yok, SGK’ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

24 AYA YÜKSELTİLDİ
1 Ekim 2008'de yapılan değişiklikle 5510 sayılı kanunla birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarına ölüm aylığının 24 aylık miktarının evlenme ödeneği olarak ödenmesi hüküm altına alındı.

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