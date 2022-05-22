Birçok kişinin haberi yok, SGK'ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz! 24 aylık maaş almanız mümkün! 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ihtiyaç sahibi olan pek çok vatandaşa önemli haklar tanıyor. Ekonomik olarak da destekler sağlanıyor ve bunun için istenilen şartların tamamlanması gerekiyor. 24 aylık maaş almanız mümkün, birçok kişinin haberi yok. SGK'ya başvurarak hemen yararlanabilirsiniz ve 5 yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. 24 aylık maaştan yararlanabilmek için şartların neler olduğunu haberinizden öğrenebilirsiniz.