SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay! 46, 48 yaşında emekli olmak hayal değil! 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun yıllar çalışma hayatında emek veren kişiler yaşlılıklarında rahat etmek için emeklilik hakkını ne zaman elde edeceklerini öğrenmek istiyor. Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu hayata erken kavuşmak isteyenler için SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay merak konusu oldu. 46, 48, 50, 52, 54, 56 yaşlarında emekli olmak hayal değil. Kadınlarda ve erkeklerde borçlanma emeklilik tarihini de öne çekiyor. 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.