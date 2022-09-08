TOKİ’den Eylül jesti! 3.000-4.000 DEĞİL 2.199 TL taksitle 2+1 3+1 ev sahibi olun! 43 bin TL peşinat + 180-240 ay vade! Bu fırsat bir daha ele gelmez!

TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve konut satışı olan illeri merak ediyor. 2022 yılının Eylül ayında TOKİ 8 ilde uygun fiyatlı projeleri başlattı. Yeni ev sahipleri kura ile belli olacak. İşte alt ve orta gelir grubundan ailelerin ucuza konut sahibi olabilecekleri TOKİ konut satışı olan iller ve ucuz konut 2022 alma başvuru şartları...