Maaşlar aylık 45,580 TL Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Slovenya yurt dışı iş ilanları! İşte vasıflı-vasıfsız işçi alımı şartları!
Yurt dışındaki firmaların birçoğu açıklarını kapamak amacıyla Türkiye'den eleman alımını tercih ediyor. Türkiye'den yurt dışına çalışmak bağlamında gidenlerin sayısında son senelerde ciddi yükselişler gerçekleşmiş durumdadır. Peki, yurt dışında çalışmayı istiyorsanız hangi mesleklere sahip olmak avantajlı olacaktır?
10.09.2022 09:03 - Son Güncelleme: 10.09.2022 09:03
Günümüzde yurt dışında çalışmak isteyen çoğu vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşlar çoğu değişik ülkelere yöneliyor. Günümüzde pek çok ülkede Türkiye'den personel alımı yapılıyor. Günümüzde yurtdışına iş yapan çok sayıda Türk inşaat firmaları mevcut. Söz hususu yurtdışında iş yapan Türk inşaat şirketleri bir yandan yurtdışında inşaat projeleri üretirken başka yandan da yurtdışına işçi ve eleman götüren Türk şirketler olarak öne çıkıyor.