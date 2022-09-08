Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem! Yol haritası belli oluyor...
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortası ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortasında düzenlemeye gidilirken, kalıcı çözümler için yol haritasının ekim ayında paylaşılacağı açıklandı.
Milyonlarca araç sahibi vatandaşı ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni bir gelişme kaydedildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız." açıklamasında bulundu.
Başkan Mehmet Akif Eroğlu, ikinci başkan Davut Menteş, kurul üyeleri Fatih Küçükcan, Mahmut Güngör, Doç.Dr. Yusuf Dinç ile birlikte başkan yardımcıları ve daire başkanları basın mensuplarıyla buluştu. Yeni yönetim, sektörlerin sağlıklı işleyişi, gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümlerden, ortak akılla geliştirilen iş birliklerine kadar birçok başlıkta yeni vizyon ve misyonlarını anlattı.
Eroğlu, henüz 2'nci yılını geride bırakan kurumun başta pandemi olmak üzere yaşanan tüm zorluklara rağmen geride kalan sürede en öncelikli sorumluluğu olan kamu yararını gözeterek sektörün sağlıklı gelişimi için birçok önemli düzenlemeye imza attığını ve denetleme görevini de başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.
"SAHADA VE PROAKTİF OLACAĞIZ"
Kurumun kurucu ekibine teşekkür eden Eroğlu, şunları söyledi: "Kurumumuz kısa sürede sektörün tüm paydaşların referans noktası olmayı başardı. Her geçen gün güçlenen kadromuzla sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi için ortak akıl ve istişare ile tüm paydaşları yakından dinleyerek önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Şeffaf bir yönetim tarzını benimsediğimiz yeni dönemimizde her alanda sahada ve proaktif olacağız.