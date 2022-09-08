Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem! Yol haritası belli oluyor...

"SAHADA VE PROAKTİF OLACAĞIZ"

Kurumun kurucu ekibine teşekkür eden Eroğlu, şunları söyledi: "Kurumumuz kısa sürede sektörün tüm paydaşların referans noktası olmayı başardı. Her geçen gün güçlenen kadromuzla sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi için ortak akıl ve istişare ile tüm paydaşları yakından dinleyerek önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Şeffaf bir yönetim tarzını benimsediğimiz yeni dönemimizde her alanda sahada ve proaktif olacağız.