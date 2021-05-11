TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 100 bin aile kurasız ev sahibi olacak! 240 ay vade fırsatı dikkat çekiyor!
Milyonlarca kişi konut alma hayali kurarken TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Uygun fiyatla konut alabilmek isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kuralarını ve fırsatlarını yakından takip ederek araştırıyor. Bu kez ön şartsız ve kurasız 100 bin aile kurasız ev sahibi olacak. Özellikle 240 ay vade fırsatı dikkat çekiyor. Peki TOKİ 2+1 sosyal konut başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Satış başvuruları hangi banka üzerinden yapılıyor? Yüzbinlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik.
Milyonlarca kişi konut alma hayali kurarken TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Uygun fiyatla konut alabilmek isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kuralarını ve fırsatlarını yakından takip ederek araştırıyor. Bu kez ön şartsız ve kurasız 100 bin aile kurasız ev sahibi olacak. Özellikle 240 ay vade fırsatı dikkat çekiyor. Peki TOKİ 2+1 sosyal konut başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Satış başvuruları hangi banka üzerinden yapılıyor? Yüzbinlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik.
TOKİ 240 ay vadeli 2+1 sosyal konut başvuruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Konut sahibi olma hayali ile yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş TOKİ kuralarını, yeni ev haberlerini ve kampanyalarını yakından takip ediyor. Bütçesi zorladığından dolayı bu hayalini erteleyenleri de ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ön şartsız, kurasız 240 ay vade ile 2+1 sosyal konut başvurularına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. TOKİ ile 100 bin aile kurasız ev sahibi olacak. İşte detaylar…
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.
TOKİ UCUZ KONUT PROJELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır) TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte TOKİ'nin ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları