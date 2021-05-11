Erken emeklilik için bunlara dikkat! SGK doğum ve askerlik borçlanma başvurusu nasıl yapılır? SGK borçlanma şartları...
Milyonlarca kişinin hayali emekli olabilmek ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK doğum ve askerlik borçlanmaları ile erken emeklilik mümkün. Peki SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 SGK borçlanma şartları neler? Refah bir emeklilik hayatını hayal edenler ve yıllarca bunun için çalışan milyonlarca vatandaşlar erkeklere ve kadınlara özel borçlanmalar ile bu hayaline daha çabuk ulaşabiliyor. İşte bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun beklediği şartlar ve tüm detaylar…
Milyonlarca kişinin hayali emekli olabilmek ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK doğum ve askerlik borçlanmaları ile erken emeklilik mümkün. Peki SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 SGK borçlanma şartları neler? Refah bir emeklilik hayatını hayal edenler ve yıllarca bunun için çalışan milyonlarca vatandaşlar erkeklere ve kadınlara özel borçlanmalar ile bu hayaline daha çabuk ulaşabiliyor. İşte bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun beklediği şartlar ve tüm detaylar…
Emeklilik herkesin hayali ve bu hayale kavuşmak için yıllarca çalışan vatandaşlar bir yandan da bu erken emekliliğin yollarını araştırıyor. SGK bu konuda bazı fırsatları tanıyor ve gerekli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması ile daha erken emekli olabilmek mümkün. Peki 2021 SGK borçlanma şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Herkes bu şekilde erken emekli olabiliyor mu? İşte detaylar…
KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI
Kadın çalışanlar için geçmiş yıllarda çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu hak ilk olarak SSK kadın çalışanlarına tanınmış olsa da daha sonra aynı haklardan memur kadınlar ve Bağ Kurlu kadınlar da yararlanmaya hak kazandılar.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Maalesef sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmıyor. Anneler ise bu hakkın tanınmasını bekliyor. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmaz iken doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor.