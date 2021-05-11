Erken emeklilik için bunlara dikkat! SGK doğum ve askerlik borçlanma başvurusu nasıl yapılır? SGK borçlanma şartları...

Milyonlarca kişinin hayali emekli olabilmek ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK doğum ve askerlik borçlanmaları ile erken emeklilik mümkün. Peki SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2021 SGK borçlanma şartları neler? Refah bir emeklilik hayatını hayal edenler ve yıllarca bunun için çalışan milyonlarca vatandaşlar erkeklere ve kadınlara özel borçlanmalar ile bu hayaline daha çabuk ulaşabiliyor. İşte bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun beklediği şartlar ve tüm detaylar…