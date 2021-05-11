Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Tam 1800 TL ek ödeme! Mayıs 2021 SSK Bağ-Kur emeklisi seyyanen zam son dakika!
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ederken seyyanen zam konusu da yeniden gündeme geldi. SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli için seyyanen zam meselesi sürekli gündemde yerini almaya devam ediyor. Bu bağlamda TÜED tarafından çeşitli öneriler yapılıyor. Söz konusu öneriyle en düşük emekli aylığının 1800 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Peki, Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Mayıs 2021 emekliye seyyanen zam son dakika!
Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ederken seyyanen zam konusu da yeniden gündeme geldi. SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli için seyyanen zam meselesi sürekli gündemde yerini almaya devam ediyor. Bu bağlamda TÜED tarafından çeşitli öneriler yapılıyor. Peki, Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Mayıs 2021 emekliye seyyanen zam son dakika!
TÜRKİYE EMEKLİLİLER DERNEĞİ'NDEN SEYYANEN ZAM ÖNERİSİ
Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Derneği'nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35'lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1800 TL'YE YÜKSELEBİLİR
Türkiye Emekliler Deneği'nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu.
Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35'teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor.