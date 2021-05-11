Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Tam 1800 TL ek ödeme! Mayıs 2021 SSK Bağ-Kur emeklisi seyyanen zam son dakika!

TÜRKİYE EMEKLİLİLER DERNEĞİ'NDEN SEYYANEN ZAM ÖNERİSİ



Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Derneği'nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35'lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteniyor.