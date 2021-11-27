TOKİ’den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi! Sevinçten dört köşe edecek açıklama geldi! Fırsat önümüzdeki ay sona erecek!

TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. Sevinçten dört köşe edecek açıklama geldi. Fırsat önümüzdeki ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar alınacak. İşte dairenin satışının yapıldığı iller