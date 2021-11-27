TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi! Sevinçten dört köşe edecek açıklama geldi! Fırsat önümüzdeki ay sona erecek!
TOKİ'de 18 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor. Kurum toplamda 18 ilde 1707 konutu kuralı olarak satacak. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek.
TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. Sevinçten dört köşe edecek açıklama geldi. Fırsat önümüzdeki ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar alınacak. İşte dairenin satışının yapıldığı iller
UYGUN FİYATLARLA KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor.
TOKİ, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu.