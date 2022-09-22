SON DAKİKA: Staj süresi EYT kapsamına girecek mi? Staj yapana emeklilik müjdesi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den staj yapanları heyecanlandıracak açıklama geldi. Bakan Bilgin, stajda sağlık sigortası yapıldığını, emeklilik sigortası yapılmadığını belirterek, "Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtını da orada vermiş olacağız" dedi. Peki staj yapanlar ne bekliyor? Neler gündemde? İşte detayları...
22.09.2022 15:41 - Son Güncelleme: 22.09.2022 15:41
Staj yapanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli müjde geldi. Bakan Bilgin, Aydın'daki temasları sırasında gazetecilerin "Staj süresinin emeklilik kapsamına alınmasına ilişkin çalışma olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine, "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor.
Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor. Stajdan sonra maaşlı olarak işe başlanıldığında emeklilik için gereken primlerin yattığı gün sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor.