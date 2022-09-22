SON DAKİKA: Staj süresi EYT kapsamına girecek mi? Staj yapana emeklilik müjdesi!

Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtını da orada vermiş olacağız" yanıtını verdi.