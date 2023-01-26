TOKİ’den ev alamayan üzülmesin! Başvurular başladı! 0,69 ve 0,89 oranlı Halkbank yeni evim konut kredisi! Daire almak hayal değil...

Konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut kampanyasının ardından orta gelirliye konut kredisi kampanyası ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. Halkbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları ise en uygun konut kredisi kampanyalarını başlattı. Bu nedenle uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler oldukça heyecanlı. İşte Halkbank konut kredisi kampanyaları ve faiz oranları...