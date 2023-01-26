20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! EYT'lilere SÜRESİZ emeklilik! 2000 sonrasına 3600'den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...
Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışması tamamlanan taslak kısa sürede yasalaşacak.
26.01.2023 11:41 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:42
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunuldu. Düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açıldı. Düzenleme daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar...
Söz konusu taslak ile ilgili bürokratlar geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekillerinin de olduğu milletvekillerine bir sunum yaparak bilgilendirmede bulundular.