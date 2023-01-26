PTT hesabına otomatik yatacak! Ailelere 1.250 TL sosyal yardım ödemesi! 1 yıl boyunca karşılıksız alınacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından verilen destekler maddi durumu yetersiz ailelere ilaç gibi geliyor. Bunlardan biri de aile destek paketi olarak karşımıza çıkıyor. Dar gelirli kişiler 850-1250 TL arasında ödeme alıyor. Henüz başvurmamış aileler şartları ve detayları merak etmeye başladı. Peki, Aile destek ödemesine zam geldi mi? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? İşte tüm detaylar...