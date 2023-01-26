PTT hesabına otomatik yatacak! Ailelere 1.250 TL sosyal yardım ödemesi! 1 yıl boyunca karşılıksız alınacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından dar gelirli ailelere destek ödemesi yatırılıyor. Bu ödemeler 850-1250 TL arasında yapılıyor. Peki, kimler aile destek ödemelerinden yararlanacak? İşte ayrıntılar...
Devlet tarafından verilen destekler maddi durumu yetersiz ailelere ilaç gibi geliyor. Bunlardan biri de aile destek paketi olarak karşımıza çıkıyor. Dar gelirli kişiler 850-1250 TL arasında ödeme alıyor. Henüz başvurmamış aileler şartları ve detayları merak etmeye başladı. Peki, Aile destek ödemesine zam geldi mi? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? İşte tüm detaylar...
OCAK AYI AİLE DESTEK PARASI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.