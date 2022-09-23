İsteyen PTT'den onay alıp ATM'den çekecek! 550 TL ödeme hesaplara geçiyor! Aile Bakanlığı açıkladı: TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olan...
Aile Bakanlığı tarafından ailelere birçok alanda destek parası yatırılıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı ödemeleri. Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 450 TL ile 600 TL aralığında ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları!
Devlet tarafından maddi olarak mağduriyet yaşayanlara her alanda destek ödemesi yapılıyor. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere destek sağlanıyor. Bunlardan en rağbet göreni Aile Destek Programı ödemeleri. Belirli şartları taşıyan kişiler 450, 550, 600 arasında ödeme yapılıyor. Peki, aile destek parası nasıl alınır, başvurular ne zaman nereden yapılıyor? 2022 Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
Aile destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.