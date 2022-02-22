TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı… Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı!

TOKİ binlerce kişiyi bütçeye uygun fiyatlarla gayrimenkül sahibi etmeye devam ediyor. Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler güncel projelerin neler olduğunu ve satış detaylarını merak ederek araştırıyor. TOKİ'den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı oldukça dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. 180 ay vade ile aylık taksit miktarı merak edilen satış projesinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Satış duyuruları ve projeleri sık sık güncellenen TOKİ'nin hangi illerde kaç adet konut ve dükkan satışı olduğunu ev tüm detayları derledik.