İŞKUR eğitim programları ile hem meslek öğrenin hem para kazanın! İşte başvuru şartları… İŞKUR’dan günlük 163,59 TL yevmiye!

İŞKUR istihdama katkı sağlamaya devam ediyor ve İşbaşı Eğitim Programları ile hem meslek öğretirken hem de para kazandırıyor. İŞKUR'dan günlük 163,59 TL yevmiye alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor ve başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. 2022 yılında ödenen ücretler de arttı ve is arayanlar, öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlara, program katılımcılarına farklı miktarlarda ödemeler yapılıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programlarının süresi, yararlanma şartları gibi tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.