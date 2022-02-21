Son dakika! Mayıs'ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi
Son dakika 3600 ek gösterge haberleri... Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 Ek gösterge çalışmasında rota belirlendi. Öncelikle hiyerarşik düzen içinde ek göstergeler artırılarak bir adalet sağlanacak. Sonra Mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelecek. Öncelikle hangi konular ele alınacak. Ek göstergeler nasıl belirlenecek. Kimin ek göstergesi kaç olacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.
1995'TEN KALMA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelendiğinde ek gösterge rakamlarının büyük ölçüde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirlendiği görülüyor. u çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde en son 1995 yılında ek gösterge rakamlarında bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak artış yapılmıştı.
Örneğin, yükseköğretim kurumlarındaki mevcut idari yapıya göre üniversitelerde idari yönetimin başı olan ve rektöre bağlı olan Genel Sekreter unvanının ek göstergesi (3600), Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet yürüten Daire Başkanı unvanının da ek göstergesi (3600), Genel sekreterlik biriminde görev yapan ve hiyerarşik olarak daire başkanı unvanından daha üst olan Genel Sekreter Yardımcı unvanının ek göstergesi ise (3000)'de kaldı.