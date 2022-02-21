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Haberler Ekonomi Son dakika! Mayıs'ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Son dakika! Mayıs'ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri... Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 Ek gösterge çalışmasında rota belirlendi. Öncelikle hiyerarşik düzen içinde ek göstergeler artırılarak bir adalet sağlanacak. Sonra Mayıs ayı itibariyle artan ek göstergeler ile hem maaşlar, hem emekli aylıkları hem de ikramiyelere zam gelecek. Öncelikle hangi konular ele alınacak. Ek göstergeler nasıl belirlenecek. Kimin ek göstergesi kaç olacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
21.02.2022 15:20 - Son Güncelleme: 21.02.2022 15:39
Son dakika! Mayıs’ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli ek gösterge konusundaki çalışmaları yakından takip ediyor. Bu konuda teknik çalışmalar tamamlanırken paydaşlarla müzakereler de başladı.

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Son dakika! Mayıs’ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Geçen hafta yapılan ilk toplantıda taraflar taleplerini dile getirdi, bir yandan da düzenleme üzerinde çalışmalar devam ettirildi. İkinci toplantı sendikalarla 16 Mart'ta yapılacak. Ek gösterge konusunda alternatifli taslaklar hazırlandı. Şimdi müzakerelerde izlenecek rota da belirlendi.

Son dakika! Mayıs’ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

1995'TEN KALMA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelendiğinde ek gösterge rakamlarının büyük ölçüde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirlendiği görülüyor. u çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde en son 1995 yılında ek gösterge rakamlarında bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak artış yapılmıştı.

Son dakika! Mayıs’ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Ancak; zaman içerisinde bazı meslek grupları için ek gösterge rakamındaki artış yapılarak bir dengesizlik ortaya çıkartıldı. Burada adaletin sağlanabilmesi için bu artışlar diğer meslek gurubundaki artışları da zorunlu hale getirdi.

Son dakika! Mayıs’ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Örneğin, yükseköğretim kurumlarındaki mevcut idari yapıya göre üniversitelerde idari yönetimin başı olan ve rektöre bağlı olan Genel Sekreter unvanının ek göstergesi (3600), Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet yürüten Daire Başkanı unvanının da ek göstergesi (3600), Genel sekreterlik biriminde görev yapan ve hiyerarşik olarak daire başkanı unvanından daha üst olan Genel Sekreter Yardımcı unvanının ek göstergesi ise (3000)'de kaldı.

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