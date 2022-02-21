Son dakika! Mayıs’ta maaşlara zam! 3600 ek göstergede rota belirlendi

Örneğin, yükseköğretim kurumlarındaki mevcut idari yapıya göre üniversitelerde idari yönetimin başı olan ve rektöre bağlı olan Genel Sekreter unvanının ek göstergesi (3600), Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet yürüten Daire Başkanı unvanının da ek göstergesi (3600), Genel sekreterlik biriminde görev yapan ve hiyerarşik olarak daire başkanı unvanından daha üst olan Genel Sekreter Yardımcı unvanının ek göstergesi ise (3000)'de kaldı.