PTT’den çalışan çalışmayan, yaşlı, ev kadını tüm herkese 828 TL yardım parası verilecek... Düğün bayram edilecek

Çalışan çalışmayan, yaşlı, ev kadını tüm herkese para ödeniyor. Son dakika gelen habere göre, Devletten herkese 828 lira ödeme yapılacak. Çalışan çalışmayan, esnaf, ev kadını, emekli ve işsizlere 828 lira para yardımı uygulanacağı bildirildi. Çoğunlukla de yaşlılık aylığı almak isteyen kişilerin merak ettiği bu sorular akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Binlerce vatandaşın internet üzerinden detaylı bilgi aradığı 65 yaş aylığı ile alakalı hazırladığımız haber vasıtasıyla kafanızı karıştıran tüm soruları cevaplandırabileceksiniz. İşte detaylar...