1 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçelerinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut projelerini hayata geçiriyor. Beypazarı'nda 428 konutluk projenin ilk etabında 57 konut kura ile satışa sunulurken, Çubuk'taki 503 konutluk projede ise stokta bulunan 305 konut için yine kura çekilişi yapılacak. İşte TOKİ'nin konut projesi ve başvurularına ilişkin tüm detaylar...

2 TOKİ'den Ankara'da Yeni Konut Fırsatları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçelerinde dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut projelerini hayata geçiriyor. Beypazarı'nda 2. Etap kapsamında inşa edilen 428 konutluk projede, ilk aşamada 57 konut kura yöntemiyle satışa sunulacak. Aynı zamanda Çubuk'ta yer alan 503 konutluk projede ise stokta bulunan 305 konut yine kura ile sahiplerini bulacak. Her iki proje de uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular 16 Eylül'de başlayacak, kura çekilişleri ise Ekim ayında gerçekleştirilecek.