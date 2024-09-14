1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı

Yasalarımızda yaş şartı olmadan ve az primle emeklilik için iki yol var. Engelli çalışanlar vergi indirimi ile emekli olurken, çalışamayacak durumda olanlar ise malulen emekli oluyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Engelli emekliliği için detaylar şöyle:
KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada ilk şart çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az yüzde 40 oranında faydalanmak.
NE KADAR PRİM GEREKİYOR?
Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. Sigortalılık süresi çalışma aramadan geçen zamanı gösteriyor. Burada süre ve prim gün sayısı işe giriş tarihi itibariyle belirleniyor.