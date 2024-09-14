1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı

1 Sosyal güvenlik mevzuatımızda bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Engelli emekliliği için detaylar şöyle:

2 KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR? Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Burada ilk şart çalışıyor olmak ve vergi indiriminden en az yüzde 40 oranında faydalanmak.