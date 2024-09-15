ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK FORMÜLÜ | 18 yaşını dolduran başvuruyor! Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor?

1 Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar belli bir süre sigortalı kalmak, belli bir prim gününü tamamlamış olmak ve bazı tarihler için belli bir yaşa ulaşmak.

2 Bilindiği gibi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar açısından EYT yasası ile yaş şartı kalktı. Erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık ve prim şartı yeterli oluyor.