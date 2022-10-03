TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Sadece 1.800 TL'den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!
Ev sahibi olma hayali kuranlar bağlamında TOKİ'den kusursuz bir fırsat vardır. Belli bir peşinat vermek koşuluyla şimdilerde ev alabilmek olabildiğince kolaydır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. Ancak istenilen oranda peşinat ödemekte mümkündür. Kalan tutar ise makul vadelere bölünür. Vade süreleri fazladır. Bu da ödeme basitliği sağlar.
03.10.2022 08:36 - Son Güncelleme: 03.10.2022 08:37
Yapılması gereken tek şey TOKİ'nin internet sitesinden müracaat gerçekleştirmektir. Bundan sonra açıklanma için vakit beklenir. Her bütçeye makul ev seçenekleri vardır. İnternet vasıtasıyla tetkik yaparak gereksiniminiz olanı bulabilirsiniz. Burada makul kredi koşullarına sahip kredi kullanarak TOKİ doğrultusundan verine seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
TOKİ'den Uygun Kredi Müjdesi!
TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir.