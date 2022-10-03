2 bin 268 TL’den hemen faydalanın! Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız gerekiyor!

Karşılıksız olarak oluşturulan bu yardımlara her yıl bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri kadar olan vatandaşlar daha konforlu bir yaşam geçirmektedir. Durumu kötü olan ve yardım alabilmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Bugünkü koşullarında sosyal yardım kuruluşlarından çok sayıda değişik destek alabiliyorsunuz. Peki, hangi takviyeleri sosyal yardım kuruluşlarında alabilirsiniz?