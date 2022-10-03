2 bin 268 TL'den hemen faydalanın! Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız gerekiyor!
Bu ay hemen alınabilecek! T.C kimlik no ile başvurmanız gerekiyor! Devlet bağlamında, gereksinimi olan vatandaşlara 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlıyor. Her kesimine yönelik destek bulunuyor. Sosyal yardımlarda geçen zamanlarda yeni perde açıldı. Aile, çocuk ve fatura takviyeleri başta olmak üzere pek çok sosyal yardım programında ödemeler artırıldı, kapsam genişletildi. Artışların devamı gelecek. Önümüzdeki Ocak ayında da pek çok sosyal destek ödemesi zamlanacak.
Karşılıksız olarak oluşturulan bu yardımlara her yıl bir yenisi eklenmektedir. Bu sayede aylık gelirleri asgari ücretin üçte biri kadar olan vatandaşlar daha konforlu bir yaşam geçirmektedir. Durumu kötü olan ve yardım alabilmek isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Bugünkü koşullarında sosyal yardım kuruluşlarından çok sayıda değişik destek alabiliyorsunuz. Peki, hangi takviyeleri sosyal yardım kuruluşlarında alabilirsiniz?
Sosyal Yardım Kurumlarından Alabileceğiniz Destekler
İhtiyaç sahibi vatandaşlara oluşturulan ödemeler geçici ve daimî olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici ödemeler meydana gelen büyük durumlardan ötürü dara düşen kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların daha basit bu kötü durumdan kurtulması amacıyla oluşturulan ödemelerdir. Belirli vakit sonra kesilirler.