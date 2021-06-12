TOKİ'den bu illerde 797 daire müjdesi! Uygun taksit ödeme imkanı da var! 2.5 hafta sonra...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ'den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bir daire almak isteyenler için son olarak 797 daire müjdesi verildi. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Çoğu ilde başvuru dönemi bitti ve 6 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur ve Kırıkkale'de pek çok konutun satışı devam ediyor. Bu fırsatta aylık ödemelerin ne kadar olduğu merak ediliyor.

12.06.2021 14:26 - Son Güncelleme: 12.06.2021 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





