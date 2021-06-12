TOKİ'den bu illerde 797 daire müjdesi! Uygun taksit ödeme imkanı da var! 2.5 hafta sonra...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ'den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni bir daire almak isteyenler için son olarak 797 daire müjdesi verildi. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Çoğu ilde başvuru dönemi bitti ve 6 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur ve Kırıkkale'de pek çok konutun satışı devam ediyor. Bu fırsatta aylık ödemelerin ne kadar olduğu merak ediliyor.
TOKİ tarafından bir süredir satışı devam eden daire satışları için son viraja girildi. 6 ildeki başvurular için son 2.5 hafta sonra sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 180-240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, altı ilde bulunan, 797 konut satışının devam ettiği görülmektedir.
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),