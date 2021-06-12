Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? Temmuz 2021 Pall Mall, Medley, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste

Temmuz ayının için geri sayım devam ederken sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Tiryakiler hangi sigara markasına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. Son olarak Aralık ayında bazı sigara ürünlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararın hemen ardından ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmezken sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Peki, Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? İşte Temmuz 2021 Pall Mall, Medley, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste

12.06.2021 15:18 - Son Güncelleme: 12.06.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





