Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? Temmuz 2021 Pall Mall, Medley, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste
Temmuz ayının için geri sayım devam ederken sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Tiryakiler hangi sigara markasına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. Son olarak Aralık ayında bazı sigara ürünlerinde Resmi Gazete'de duyurulan kararın hemen ardından ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidilmişti. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmezken sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Peki, Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi? İşte Temmuz 2021 Pall Mall, Medley, Muratti, Kent sigara fiyatları güncel zamlı liste
Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi sorusu akıllarda yer almaya başladı. Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ederken gelecek açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Ocak ya da Temmuz aylarında zam kararı alınırsa ÖTV ve maktu vergi oranlarında düzenlemeye gidiliyor.