TOKİ’den ayda 1.770 TL taksitle kendi evinizde oturun! 24 ilde 120-180-240 ay vadeli 2+1 3+1 daireler satışta! Bu fiyata arsası bulunmaz!

TOKİ'de 24 ilde ucuz fiyatlı daire fırsatı başlıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 420 bin liradan başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 25 peşinat ve 180 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görülüyor. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzü gülecek. İşte merak edilenler!