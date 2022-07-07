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Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69'luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69'luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Milyonlara maaş takvimi. SSK ve Bağ-Kur'lunun %42.35, memurların ve memur emeklilerinin %41.69'luk artışları netleşti. Bu hafta zam oranlarını öğrenen memurlar ve emekliler, yeni maaşlarını almaya başlıyor. İlk ödemeyi yarın memurlar alacak. Emeklilere ise zamlı aylıkları ayın 17'sinden itibaren yatırılacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
07.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.07.2022 06:58
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69’luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Milyonların maaşı bu ay zamlandı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69’luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Önce asgari ücretlilerin, ardından memurların ve emeklilerin zam oranları belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69’luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Asgari ücret ara artışla net 4 bin 253 lira 40 kuruştan 5 bin 500 lira 35 kuruşa çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42.35, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 41.69 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69’luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ayrıca ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 3 bin 500 liraya yükseltildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69’luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Böylece yüzde 42.35 zam sonrası 3 bin 500 liranın altında kalan emekli aylıklarının ikinci bir artıştan yararlanarak bu tutara tamamlanmasının yolu açıldı.

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