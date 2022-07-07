SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69'luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
Milyonlara maaş takvimi. SSK ve Bağ-Kur'lunun %42.35, memurların ve memur emeklilerinin %41.69'luk artışları netleşti. Bu hafta zam oranlarını öğrenen memurlar ve emekliler, yeni maaşlarını almaya başlıyor. İlk ödemeyi yarın memurlar alacak. Emeklilere ise zamlı aylıkları ayın 17'sinden itibaren yatırılacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
07.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 07.07.2022 06:58