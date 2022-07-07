SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42.35, memur ve emeklilerinin %41.69’luk zam oranı netleşti! Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Asgari ücret ara artışla net 4 bin 253 lira 40 kuruştan 5 bin 500 lira 35 kuruşa çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42.35, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 41.69 oldu.