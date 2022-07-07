Hane başına 1.650 TL para veriliyor! e-Devlet üzerinden şimdi bakın! Kurban Bayramı ödeneği IBAN hesabında! O parayı alacak kişiler...

Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sağlanan SED yardımının Temmuz ayı akıbeti merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri maaş ödemesi değildir. Bu yardım, ailenin ekonomik koşullarını tedavi çabalarını desteklemek ve bu süreçte çocukların zarar görmemesini sağlamak amacıyla verilir. Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca kişi araştırmalara başladı. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerine zam gelip gelmeyeceği de merak edilen konular arasında yer aldı.