TOKİ’den alt gelir grubu için tamamı 144 bin TL’ye evler! Asgari ücretli ve dar gelirlilere TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar

Konut kredisi çekmeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ 240 aya varan vadelerle taksitle ev sahibi olma olanağı sundu. Başlatılan kampanya kapsamında değişik illerde yer alan çok sayıda konut kiradan bile daha ucuz taksitlerle satışa sunuldu. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlerin incelediği ilanlarda TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur, TOKİ müracaat şartları nedir açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla kira öder gibi ya da çekiliş/ kura olmadan ev sahibi olmak amacıyla ilanlar haberimizde.