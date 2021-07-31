TOKİ'den 810 TL taksitle daire sahibi olma müjdesi! Kiradan çok çok daha ucuz taksit! Başvuru için...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor ve binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. TOKİ pek çok ilde yeni projeler için hazırlıklara başladı. Ayrıca yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler için uygun taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınıyor. Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL'den taksitler ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor.
TOKİ'den 810 TL taksitle daire sahibi olma müjdesi! Kiradan çok çok daha ucuz taksit! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni projelerinin çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ onlarca ilde yeni projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireleri merak ediyor.
BU İLLERE YENİ KONUTLAR GELİYOR
TOKİ Nevşehir'de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz'da ihaleye çıkacak.