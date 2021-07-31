TOKİ'den 810 TL taksitle daire sahibi olma müjdesi! Kiradan çok çok daha ucuz taksit! Başvuru için...

TOKİ'den 810 TL taksitle daire sahibi olma müjdesi! Kiradan çok çok daha ucuz taksit! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni projelerinin çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ onlarca ilde yeni projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireleri merak ediyor.