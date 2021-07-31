Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!
İkinci el araba almak isteyenleri uzmanlar uyarıyor. Piyasada Ağustos ayıyla birlikte hareketli günler yaşanması bekleniyor. İkinci elde fiyatların artacağını belirten uzmanlar, ucuz araç almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri Ağustos ayında yüzde 6-8 arasında zam beklendiğini ifade ediyor. Böylelikle en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makasın açılacağı tahmin ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el araç piyasasında son durum!
31.07.2021 19:35
- Son Güncelleme: 31.07.2021 19:35
İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar bütçelerine göre hesap yapıyor. Fırsat dönemlerini kaçırmak istemeyen vatandaşları uzmanlar uyarıyor. Ucuz ikinci el arabalarda önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaşanabilir. Ağustos'ta yüzde 6-8 oranında araç fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Ağustos ayında piyasalarda büyük bir hareketlilik olacak. Bu nedenle fiyatlarda da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.