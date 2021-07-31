Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar bütçelerine göre hesap yapıyor. Fırsat dönemlerini kaçırmak istemeyen vatandaşları uzmanlar uyarıyor. Ucuz ikinci el arabalarda önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaşanabilir. Ağustos'ta yüzde 6-8 oranında araç fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Ağustos ayında piyasalarda büyük bir hareketlilik olacak. Bu nedenle fiyatlarda da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.