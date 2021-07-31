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Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

İkinci el araba almak isteyenleri uzmanlar uyarıyor. Piyasada Ağustos ayıyla birlikte hareketli günler yaşanması bekleniyor. İkinci elde fiyatların artacağını belirten uzmanlar, ucuz araç almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor. Sektör temsilcileri Ağustos ayında yüzde 6-8 arasında zam beklendiğini ifade ediyor. Böylelikle en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makasın açılacağı tahmin ediliyor. İşte, sıfır ve ikinci el araç piyasasında son durum!

31.07.2021 19:35 - Son Güncelleme: 31.07.2021 19:35
Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar bütçelerine göre hesap yapıyor. Fırsat dönemlerini kaçırmak istemeyen vatandaşları uzmanlar uyarıyor. Ucuz ikinci el arabalarda önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaşanabilir. Ağustos'ta yüzde 6-8 oranında araç fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Ağustos ayında piyasalarda büyük bir hareketlilik olacak. Bu nedenle fiyatlarda da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

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Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar temmuz ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken, ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı.

Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

Otomobil satışları da bir yandan her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor.

Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretimi yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.

Piyasa coştu! Ucuz yollu ikinci el araba almak için son fırsatlar! Ağustos’ta cepler alev alev yanacak!

Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillere zam yapılması bekleniyor.