A101'de hem ucuz hem de çeşitli ürün indirimleri! A101 31 Temmuz aktüel kataloğuyla pırıl pırıl parıldayan fırsatlar!
A101 31 Temmuz aktüel kataloğuyla merakla beklenen onlarca indirimli ürün görücüye çıktı. Uygun fiyatlı ürünlerin dikkat çektiği aktüelde Pınar Sosis Hindi Kokteyl, Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi, Burch Mısır & Pirinç Patlağı Zeytinli, Xroll Çikolatalı Hindistan Cevizli Bar Poşet, Dove Şampuan Hindistan Cevizi, Schweppes Gazlı İçecek Mandalina, Mistral Kağıt Havlu Çift Katlı 6'lı, Pınar Lezzet Keyfi Hindi Büfe Salam, Namet Hindi Füme, Findux Ballı Fındık Ezmesi, Cafex Soğuk Kahve Mocha, Ülker Bisküvi Petibör, Fruko Gazoz, Akmina Maden Suyu +c Vitaminli Limonlu, Ahir 450 Gram Sade Tulum Peyniri ürünleri merak ediliyor.
31.07.2021 11:34
- Son Güncelleme: 31.07.2021 11:34
A101 31 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan yeni ürün indirim fırsatları merakla araştırılmaya başlandı. A101'de bu hafta sonu Dove Şampuan Hindistan Cevizi, Schweppes Gazlı İçecek Mandalina, Xroll Çikolatalı Hindistan Cevizli Bar PoşetÜlker Bisküvi Petibör, Fruko Gazoz, Akmina Maden Suyu +c Vitaminli Limonlu, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 500 gram Marmarabirlik Siyah Salamura Zeytin 11,95 TL fiyatla raflarda yer alırken Burcu Salça Domates 10,45 TL fiyatla satışa sunuldu. İşte A101 31 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri...