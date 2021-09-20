TOKİ'den 668 TL taksitle dar gelirlilere evler! TOKİ'den nasıl ev alınır? Kiradan daha ucuza geliyor!
TOKİ aylık 668 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satışı için haberler sayfamızda yer almaktadır. Türkiye'de ucuz ev satın alma deyince akıllara TOKİ gelmektedir. Peki, TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den ev alabilmek amacıyla lüzumlu evraklar nelerdir? İşte, TOKİ'den ev alabilmek amacıyla lüzumlu olan bütün detaylar…
Kiralar ateş pahası olunca ev almak daha mantıklı oldu. Bu anlamda ucuz evin adresi TOKİ yine yaptı yapacağını. TOKİ'den yüzlerce konut; ön şartsız, kurasız müracaat önceliğine göre konut alma ve seçme imkanı geldi. Bu anlamda 30 Eylül 2021 tarihine kadar açık satışa sunulacaktır. TOKİ'nin amacı, vatandaşlar tarafından talep edilen ev ihtiyacını karşılamaktır. Peki, TOKİ'den nasıl ev alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den kimler ev alabilir? TOKİ'den ev almak suretiyle gerekli belgeler nelerdir?
Proje Adı: BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET
MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 336 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021
Satış Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Proje ilindeki Şubeler
Temerküz Şube: T. Halk Bankası AŞ. Gönen / Balıkesir
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.