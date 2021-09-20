TOKİ’den 668 TL taksitle dar gelirlilere evler! TOKİ’den nasıl ev alınır? Kiradan daha ucuza geliyor!

Kiralar ateş pahası olunca ev almak daha mantıklı oldu. Bu anlamda ucuz evin adresi TOKİ yine yaptı yapacağını. TOKİ'den yüzlerce konut; ön şartsız, kurasız müracaat önceliğine göre konut alma ve seçme imkanı geldi. Bu anlamda 30 Eylül 2021 tarihine kadar açık satışa sunulacaktır. TOKİ'nin amacı, vatandaşlar tarafından talep edilen ev ihtiyacını karşılamaktır. Peki, TOKİ'den nasıl ev alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den kimler ev alabilir? TOKİ'den ev almak suretiyle gerekli belgeler nelerdir?