TOKİ'den 619 bin TL'ye ev sahibi olun! %25 peşinat + 72 ay vade ile 32 ilde yeni ilanlar açıldı! Çekiliş, kura yok! 2+1 3+1 daireler...

1 TOKİ'nin bu konut satışında başvuruda bulunmak isteyenlerin, belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Gerekli şartları taşıyanlar, yüzde 25 peşinat ödeyerek ve 72 ay vadeli ödeme seçeneği ile ev sahibi olabilecekler. Bu avantajlı ödeme koşulları, birçok kişi için konut sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

2 TOKİ 32 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK! TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.