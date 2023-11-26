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TOKİ'den 619 bin TL'ye ev sahibi olun! %25 peşinat + 72 ay vade ile 32 ilde yeni ilanlar açıldı! Çekiliş, kura yok! 2+1 3+1 daireler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli bir haber verdi. Son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde toplam 32 ilde 169 daire, açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, TOKİ konut başvuruları ve satış detayları hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 21:18 Güncelleme 26 Kasım 2023, 21:18
TOKİ’den 619 bin TL’ye ev sahibi olun! %25 peşinat + 72 ay vade ile 32 ilde yeni ilanlar açıldı! Çekiliş, kura yok! 2+1 3+1 daireler... 1

TOKİ'nin bu konut satışında başvuruda bulunmak isteyenlerin, belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Gerekli şartları taşıyanlar, yüzde 25 peşinat ödeyerek ve 72 ay vadeli ödeme seçeneği ile ev sahibi olabilecekler. Bu avantajlı ödeme koşulları, birçok kişi için konut sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

TOKİ’den 619 bin TL’ye ev sahibi olun! %25 peşinat + 72 ay vade ile 32 ilde yeni ilanlar açıldı! Çekiliş, kura yok! 2+1 3+1 daireler... 2

TOKİ 32 İLDE KONUT SATIŞI YAPACAK!

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yeri satışı yapacak. TOKİ konut ve iş yeri satışı için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TOKİ’den 619 bin TL’ye ev sahibi olun! %25 peşinat + 72 ay vade ile 32 ilde yeni ilanlar açıldı! Çekiliş, kura yok! 2+1 3+1 daireler... 3

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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