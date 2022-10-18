12 gün sonra sona eriyor acele edin! Emekli maaşı olana 1.500 TL verilecek! PTT’den alacağınız şifreyle giriş yapın! SSK, Bağkur, 4C ayrımı YOK!
Maaşını belirli bankalardan çekenlere çok önemli bir duyuru geldi. Bu duyuruda bankanın emekli müşterilerine özel kampanya başlattığı bildirildi. Bankalar 1.500 TL ile 500 TL arasında emeklilere bedava nakit para vereceğini açıkladı. İşte detaylar!
18.10.2022 10:17 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:19
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Tüm emeklilere (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı olmadan) anında 1.500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular alınmaya başlandı. 31 Ekim'e kadar emekliler bu bonus fırsatından yararlanabilir. İşte tüm ayrıntılar haberimizde!
Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri dahil değildir.)