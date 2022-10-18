Son 2.520 günle kademeli emeklilik! EYT'nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT'den payını alacak!

HİZMET DÖKÜMÜ ALIN

EYT'yi bekleyenlerin birinci adımda hizmet dökümünü çıkararak kapsamlı bir inceleme yapması gerekiyor. Son 2 bin 520 gün hangi statüden emekli olunacağını belirleyecek. Bu tarihten önce sigortalı olanların SSK'dan emekli olabilmesi için 5 bin güne ulaşması gerekiyor, işe girişi olup primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresi olmayıp, dava açma hakkı bulunuyor.