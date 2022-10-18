Son 2.520 günle kademeli emeklilik! EYT'nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT'den payını alacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda, EYT'liler için devlet tarafından yeni açıklamalar geliyor.Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son durum...
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor ve devlet kanadından gelen açıklamalar büyük bir önem arz ediyor. Yaşa takılanlara emekli maaş yolunu açacak düzenlemede prime dayalı bir sistem üzerinde duruluyor. Bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan da staj yapanların EYT düzenlemesinden nasıl faydalanacağı oluyor. Eksik prim günlerimi yasa çıkmadan, şimdiden borçlanmamda fayda bulunuyor mu? EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak? 18 yaşından önce yapılan sigorta emekliliği öne çeker mi? Soruları sıklıkla merak edilip araştırılıyor. İşte EYT son durum ve merak edilen cevaplar!
HİZMET DÖKÜMÜ ALIN
EYT'yi bekleyenlerin birinci adımda hizmet dökümünü çıkararak kapsamlı bir inceleme yapması gerekiyor. Son 2 bin 520 gün hangi statüden emekli olunacağını belirleyecek. Bu tarihten önce sigortalı olanların SSK'dan emekli olabilmesi için 5 bin güne ulaşması gerekiyor, işe girişi olup primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresi olmayıp, dava açma hakkı bulunuyor.