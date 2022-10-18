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Haberler Ekonomi Son 2.520 günle kademeli emeklilik! EYT'nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT'den payını alacak!

Son 2.520 günle kademeli emeklilik! EYT'nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT'den payını alacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda, EYT'liler için devlet tarafından yeni açıklamalar geliyor.Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son durum...

takvim.com.tr
18.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:16
EYT’nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! SSK, Bağkur, 4C’liler son 2.520 günle emekli olacak! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT’den payını alacak!

EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor ve devlet kanadından gelen açıklamalar büyük bir önem arz ediyor. Yaşa takılanlara emekli maaş yolunu açacak düzenlemede prime dayalı bir sistem üzerinde duruluyor. Bu gelişmeler yaşanırken diğer yandan da staj yapanların EYT düzenlemesinden nasıl faydalanacağı oluyor. Eksik prim günlerimi yasa çıkmadan, şimdiden borçlanmamda fayda bulunuyor mu? EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak? 18 yaşından önce yapılan sigorta emekliliği öne çeker mi? Soruları sıklıkla merak edilip araştırılıyor. İşte EYT son durum ve merak edilen cevaplar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! SSK, Bağkur, 4C’liler son 2.520 günle emekli olacak! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT’den payını alacak!

Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi.

EYT’nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! SSK, Bağkur, 4C’liler son 2.520 günle emekli olacak! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT’den payını alacak!

Yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınların, 25 yılını dolduran erkeklerin yaş koşulu aranmadan emekli olabileceği ve prime dayalı bir sistem getirilmesi bekleniyor.

EYT’nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! SSK, Bağkur, 4C’liler son 2.520 günle emekli olacak! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT’den payını alacak!

Böylece şartları tamamlayacak olanlarda kademeli emekli olacak.

EYT’nin YENİ milat tarihi BELLİ OLDU! SSK, Bağkur, 4C’liler son 2.520 günle emekli olacak! 39-40-45 yaş haddi + 1990-1991-1992-1993 sigorta girişliler EYT’den payını alacak!

HİZMET DÖKÜMÜ ALIN

EYT'yi bekleyenlerin birinci adımda hizmet dökümünü çıkararak kapsamlı bir inceleme yapması gerekiyor. Son 2 bin 520 gün hangi statüden emekli olunacağını belirleyecek. Bu tarihten önce sigortalı olanların SSK'dan emekli olabilmesi için 5 bin güne ulaşması gerekiyor, işe girişi olup primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresi olmayıp, dava açma hakkı bulunuyor.

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