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Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

Vatandaşlar, eğitim, sağlık ve bireysel ihtiyaçları için uygun koşullarda kredi arayışına devam ediyor. Merkez Bankası, merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı ve politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Faiz indiriminin ardından kredi geri ödemelerinde yeni oranlar merak ediliyor. İşte 60 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeyle geri ödemesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 17:02
Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

Merkez Bankası, merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı ve politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Faiz indiriminin ardından kredi geri ödemelerinde yeni oranlar araştırılıyor. İşte 60 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeyle geri ödeme tablosu.

Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

ING

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

6.716,94 TL

Toplam Ödeme

80.903,28 TL

Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

TEB

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

6.721,88 TL

Toplam Ödeme

81.007,56 TL

Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%3,81

Aylık Taksit

6.751,59 TL

Toplam Ödeme

81.364,08 TL

Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%4,25

Aylık Taksit

6.971,43 TL

Toplam Ödeme

84.002,16 TL

Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

HALKBANK

Faiz Oranı

%5,25

Aylık Taksit

7.483,82 TL

Toplam Ödeme

90.150,84 TL

Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı

%4,35

Aylık Taksit

7.021,88 TL

Toplam Ödeme

84.562,56 TL

(Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)