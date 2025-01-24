Faizler düştü 60 bin TL’nin geri ödemesi değişti! Her ay ödeyeceğiniz taksit…

Merkez Bankası, merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı ve politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi. Faiz indiriminin ardından kredi geri ödemelerinde yeni oranlar araştırılıyor. İşte 60 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeyle geri ödeme tablosu.
ING
Faiz Oranı
%3,74
Aylık Taksit
6.716,94 TL
Toplam Ödeme
80.903,28 TL
TEB
Faiz Oranı
%3,75
Aylık Taksit
6.721,88 TL
Toplam Ödeme
81.007,56 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,81
Aylık Taksit
6.751,59 TL
Toplam Ödeme
81.364,08 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%4,25
Aylık Taksit
6.971,43 TL
Toplam Ödeme
84.002,16 TL