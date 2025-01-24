Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Emekli Maaş Farkları Yattı Mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların zam farklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarını ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Tüm emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." Bu açıklamayla birlikte, Emekli Sandığı'ndan maaş alanların zam farklarının bugün itibarıyla hesaplara geçtiği netleşmiş oldu.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu? 2025 yılı itibarıyla yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor.

Emekli Maaş Farkı Ne Kadar? Maaş farkları, Ocak ayında yapılan zam oranına göre hesaplanıyor. Yapılan zamla birlikte, en düşük maaş alan emeklilere aylık olarak 1.969 TL fark ödenecek. Bu tutar, en düşük maaşın artmasıyla birlikte her ay emeklilerin hesaplarına düzenli olarak yatacak.