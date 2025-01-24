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Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Emekli ve memurların maaş zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş, böylece emeklilerin ve memurların Ocak-Haziran dönemi maaş zamları kesinleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen 14 günlük maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 08:39 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:05
Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Emekli Maaş Farkları Yattı Mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların zam farklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarını ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Tüm emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." Bu açıklamayla birlikte, Emekli Sandığı'ndan maaş alanların zam farklarının bugün itibarıyla hesaplara geçtiği netleşmiş oldu.

Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2025 yılı itibarıyla yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor.

Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Emekli Maaş Farkı Ne Kadar?

Maaş farkları, Ocak ayında yapılan zam oranına göre hesaplanıyor. Yapılan zamla birlikte, en düşük maaş alan emeklilere aylık olarak 1.969 TL fark ödenecek. Bu tutar, en düşük maaşın artmasıyla birlikte her ay emeklilerin hesaplarına düzenli olarak yatacak.

Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Emekli Maaşları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de emekli maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında artırılıyor. Bu artışlar, geride kalan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, maaş artışlarında belirleyici oluyor.

Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçmiş 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alıyor.
Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı şeklinde bir artış alıyor.

Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte emekli maaşları şu tarihlerde hesaplara yatırılacak:

SSK emeklileri: 17-26 Ocak 2025
✅ Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak 2025
Emekli Sandığı (Memur) emeklileri: 15 Ocak 2025

14 günlük maaş farkları ise Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başladı.

Emekli maaşı ödeme sorgulama ekranı için tıklayınız

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır