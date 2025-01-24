Emekli maaşı ödeme hesaplama sorgulama ekranı: 14 günlük farkını hemen öğren

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların zam farklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farklarını ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Tüm emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." Bu açıklamayla birlikte, Emekli Sandığı'ndan maaş alanların zam farklarının bugün itibarıyla hesaplara geçtiği netleşmiş oldu.
2025 yılı itibarıyla yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor.
Maaş farkları, Ocak ayında yapılan zam oranına göre hesaplanıyor. Yapılan zamla birlikte, en düşük maaş alan emeklilere aylık olarak 1.969 TL fark ödenecek. Bu tutar, en düşük maaşın artmasıyla birlikte her ay emeklilerin hesaplarına düzenli olarak yatacak.
Türkiye'de emekli maaşları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında artırılıyor. Bu artışlar, geride kalan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, maaş artışlarında belirleyici oluyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçmiş 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alıyor.
Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı şeklinde bir artış alıyor.
Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte emekli maaşları şu tarihlerde hesaplara yatırılacak:
✅ SSK emeklileri: 17-26 Ocak 2025
✅ Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak 2025
✅ Emekli Sandığı (Memur) emeklileri: 15 Ocak 2025
14 günlük maaş farkları ise Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başladı.
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Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır