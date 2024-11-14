TOKİ’den 44 ilde 901 arsa satışı başladı! 2 kolay ödeme seçeneğiyle sahip olun! İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa...

TOKİ, arsa satın almak isteyen vatandaşlara iki farklı ödeme planı sunuyor. Yüzde 25 peşinat ödeyen alıcılar, 48 ay vade imkanı ile arsalarını satın alabilecek. Yüzde 40 peşinat ödemeyi tercih edenler için ise vade süresi 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Bu seçenekler, özellikle yatırım amaçlı arsa almak isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.