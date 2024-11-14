PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

TOKİ'den 44 ilde 901 arsa satışı başladı! 2 kolay ödeme seçeneğiyle sahip olun! İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu 44 ilde, vatandaşlara 901 adet arsa satışı yapacağını duyurdu. 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulacak arsalar için başvuru süreci başladı. Konut, ticaret, sanayi ve sosyal tesis alanlarından oluşan arsalar cazip ödeme koşulları ile ilgililere sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 06:57 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 06:57
TOKİ’den 44 ilde 901 arsa satışı başladı! 2 kolay ödeme seçeneğiyle sahip olun! İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa...

TOKİ, arsa satın almak isteyen vatandaşlara iki farklı ödeme planı sunuyor. Yüzde 25 peşinat ödeyen alıcılar, 48 ay vade imkanı ile arsalarını satın alabilecek. Yüzde 40 peşinat ödemeyi tercih edenler için ise vade süresi 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Bu seçenekler, özellikle yatırım amaçlı arsa almak isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

TOKİ’den 44 ilde 901 arsa satışı başladı! 2 kolay ödeme seçeneğiyle sahip olun! İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa...

Satışa Sunulan Arsalar Hangi İllerde?

901 adet arsanın satışa sunulacağı iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra; Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Konya gibi iller de yer alıyor.

TOKİ’den 44 ilde 901 arsa satışı başladı! 2 kolay ödeme seçeneğiyle sahip olun! İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa...

Arsa çeşitliliği bakımından ise konut alanları, ticaret alanları, sosyal kültürel tesis alanları, sanayi ve akaryakıt istasyon alanları gibi farklı niteliklerde arsalar satışa sunulacak.

SON DAKİKA