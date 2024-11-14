KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ | 2,79 faizle 5-10 yıllık vade seçenekleri sunuluyor! Konut fiyatları artacak mı, düşecek mi?

Son iki ayda bankaların konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesi, konut piyasasında hızlı bir hareketlenme sağladı. Ekim ayında yapılan 165 bin 138 konut satışı, son iki yılın zirvesi olarak kaydedildi. Kredili konut satışları, aylık bazda yüzde 278 artarak 21 bin 95 seviyesine ulaştı.
Konut Kredisi Faiz Oranları Geriliyor
İlk olarak Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarını 5-10 yıl vadeli krediler için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a düşürmesi, sektördeki ivmeyi artırdı.
Diğer kamu ve özel bankalar da bu trendi izleyerek faiz oranlarını yüzde 3'ün altına çekmeye başladı. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde faiz indirim döngüsüne devam etmesi durumunda kredi faiz oranlarında daha fazla düşüş yaşanabileceğini öngörüyor.