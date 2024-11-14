KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ | 2,79 faizle 5-10 yıllık vade seçenekleri sunuluyor! Konut fiyatları artacak mı, düşecek mi?

Son iki ayda bankaların konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesi, konut piyasasında hızlı bir hareketlenme sağladı. Ekim ayında yapılan 165 bin 138 konut satışı, son iki yılın zirvesi olarak kaydedildi. Kredili konut satışları, aylık bazda yüzde 278 artarak 21 bin 95 seviyesine ulaştı.